Ереван, 6 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Родственники погибших в войне в Нагорном Карабахе 6 июля вышли на новую акцию протеста в Ереване. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным журналистов, протестующие собрались возле здания генеральной прокуратуры. Они требуют, чтобы дело о государственной измене в отношении премьер-министра Никола Пашиняна передали в Службу национальной безопасности (СНБ).

«Пашинян должен быть допрошен в СНБ, чтобы назвать имена, поскольку он не действовал не один, все виновные должны ответить», — сказал журналистам один из участников акций.

Он отметил, что генпрокурор Артур Давтян ранее, когда встречался с родственниками погибших, обещал передать дело в СНБ.