Анадырь, 6 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На Чукотке продолжается реализация программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. За полгода департамент социальной политики поступило одно заявление от жителя Украины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Олег Кугаев ИА REGNUM Закат на Чукотке

Власти региона предусмотрели дополнительные меры поддержки соотечественников. Они могут получить компенсацию за аренду жилья на срок до полугода — это 15 тыс. рублей в месяц, а также компенсацию расходов соотечественников и членов их семей на признание документов об образовании, полученных в иностранном государстве — 10 тыс. рублей единовременно.

В 2021 году в департаменте социальной политики рассмотрели 12 заявлений для участия в программе (12 участников и 11 членов семей) от граждан Украины, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

К территориям вселения относятся городские округа и муниципальные районы, исключение — Анадырь.