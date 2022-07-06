Волгоград, , 11:57 — REGNUM Более пяти часов потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы ликвидировать крупный ландшафтный пожар в пойменной части реки Ахтуба Ленинского района Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Тополиный пух Павел Ищенко © ИА REGNUM

Огонь уничтожил траву, кустарники и деревья на площади свыше 800 квадратных метров. В полиции установили, что пожар рукотворный — по подозрению в возгорании задержан 29-летний житель Ленинска. Мужчина пояснил, что поджёг тополиный пух, и огонь мгновенно перекинулся на камыши.

Устанавливается сумма причинённого природе ущерба, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июня в Волгоградской области действует особый противопожарный режим.