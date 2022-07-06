Ижевск, 6 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 6 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 16 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 535 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 167 566 случаев заражения коронавирусом, из них 14 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса два несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и два человека старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы семь человек, накануне в больницу попали три жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 780 человек, 29 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, шесть человек — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 15 жителей республики.