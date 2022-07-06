Сеул, 6 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Новый глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём предупредил Пхеньян о том, что Сеул встретит северокорейские провокации «безжалостным возмездием». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление председателя объединенного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Если КНДР совершит любые враждебные действия, наши военные заставят её заплатить за это высокую цену», — заявил генерал Ким Сын Гём.

Он напомнил, что Пхеньян постоянно укрепляет свой ядерный и ракетный потенциал, угрожая миру на Корейском полуострове и во всём мире, а также пообещал повысить боеготовность вооружённых сил страны, в том числе, с помощью проведения военных учений.

Коснувшись стремления Сеула получить контроль над своими войсками в военное время, Ким Сын Гём сказал, что работа в данном направлении будет проводиться «систематически и стабильно».