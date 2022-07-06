Москва, , 11:48 — REGNUM Попытки США, которые постоянно безнаказанно убивают людей и совершают военные преступления во всём мире, устроить показательный судебный процесс над Россией за спецоперацию по денацификации Украины являются неудачными и потому американские «поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем». Об этом 6 июля написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

В своём сообщении Медведев предложил рассмотреть вопрос о том, кто именно пытается устроить показательный процесс над Россией, что является абсурдом, так как наша страна обладает крупнейшим ядерным потенциалом и такой прецедент создаёт угрозу существованию человечества.

Кроме того, он добавил, что делающие такие попытки США безо всякого осуждения в финансируемых ими же международных структурах безнаказанно убивают людей и совершают военные преступления, при этом твёрдо верят в свою исключительность и безнаказанность, считая себя вправе судить других и при этом быть неподсудными для любого суда.

«С Россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчёмные шавки должны помнить слова Писания: «Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы» (Библия. Мф. 7:1–2). Так, чтобы к ним в дом однажды не «пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Библия. Откр. 6:17)», — заключил зампред Совбеза РФ в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат поддерживать Украину, конфликт в Донбассе будет затяжным.