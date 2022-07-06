Пекин, 6 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты вступают в период национальной деградации, пишет 6 июля китайский портал Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Соединенные Штаты превращаются в страну, утратившую чувство ориентира», — пишет портал.

Отмечается, что изменить данную ситуацию можно через системные реформы в политической, культурной, экономической и социальной сферах. Однако в США нет политической фигуры, которая способна руководить движением в нужном направлении.

Как считает автор статьи, элиты США предпочитают урегулировать кризисы внутри страны с помощью провоцирования все более крупных потрясений в мире.