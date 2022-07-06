Висбю, Швеция, 6 июля 2022, 11:58 — REGNUM 5 июля лидер «Христианских демократов» Эбба Буш дала пресс-конференцию на полях «политической недели» в Висбю. В ходе общения с журналистами партийный лидер опять сделала упор на свою концепцию «летняя вилла, Вольво, собачка».

Шведское поместье из «Меланхолии»
Шведское поместье из «Меланхолии»

Буш подчеркнула, что «Христианские демократы» хотят сделать «жизнь Свена Свенсона» (что в русских реалиях означает жизнь Ивана Иваныча) большему количеству людей. Для этого они хотят принять новый закон о строительстве огромного количества летних вилл. Это означает, что муниципалитеты должны выделять участки под частные дома.

Еще одна часть предвыборного обещания заключается в том, что административным советам ленов будет поручено нанести на карту земли, потенциально пригодные для застройки таких домов.

«Это должно быть легкодоступным как для компаний, так и частных лиц», сказала лидер Буш.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «Либералов»: «Шведскость не основана на цвете кожи или происхождении»