Висбю, Швеция, 6 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. 5 июля лидер «Христианских демократов» Эбба Буш дала пресс-конференцию на полях «политической недели» в Висбю. В ходе общения с журналистами партийный лидер опять сделала упор на свою концепцию «летняя вилла, Вольво, собачка».

Шведское поместье из «Меланхолии»

Буш подчеркнула, что «Христианские демократы» хотят сделать «жизнь Свена Свенсона» (что в русских реалиях означает жизнь Ивана Иваныча) большему количеству людей. Для этого они хотят принять новый закон о строительстве огромного количества летних вилл. Это означает, что муниципалитеты должны выделять участки под частные дома.

Еще одна часть предвыборного обещания заключается в том, что административным советам ленов будет поручено нанести на карту земли, потенциально пригодные для застройки таких домов.

«Это должно быть легкодоступным как для компаний, так и частных лиц», — сказала лидер Буш.