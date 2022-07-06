Оттава, , 11:47 — REGNUM Глобальная финансовая система претерпевает существенные изменения. Начало формированию нового финансового порядка положила ситуация вокруг Украины. Об этом в статье для канадского издания Toronto Star пишет Фрэнк Джустр.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор публикации отмечает, что «Россия уже нанесла многосторонний удар прямо по финансовой системе НАТО». Так, в частности, в качестве реакции на разрушительные санкции Запада и исключение страны из глобальной системы денежных переводов SWIFT, Москва быстро приняла меры для защиты рубля, повысив процентные ставки до 20% (и введя контроль за движением капитала. Кроме того, Россия потребовала, чтобы все недружественные страны оплачивали российский газ только в рублях.

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«Перезагрузка глобальной валютной системы, возможно, уже идёт полным ходом. По данным Credit Suisse, этот новый экономический порядок будет вращаться вокруг товарных валют, которые ещё больше ослабят доллар и евро», — отмечает обозреватель.

По его словам, пока никто не в состоянии предсказать, как «всё это будет развиваться и каковы будут сроки», но «что-то в конечном итоге заменит доллар США в качестве единственной доминирующей мировой резервной валюты, возможно, раньше, чем кто-либо ожидает».

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Джустр также ожидает появления альтернативной торговой валюты, которая будет конкурировать с долларом. По его мнению, она будет использоваться исключительно для расчетов между странами.

»Доллар США можно сравнить с хромой уткой», — констатировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель сайта The Hill Марк Джоффе ранее заявил, что Соединенные Штаты, несмотря на отсутствие желаемого эффекта, продолжают навязывать миру санкционную политику, ориентированную против России, это может навредить экономике самих США. По его мнению, самое опасное последствие санкций против России для США — потеря долларом статуса мировой резервной валюты.

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