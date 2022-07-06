Кагальницкий район, Ростовская область, 6 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Кагальницком районе Ростовской области три сироты получили благоустроенное жильё после обращения в прокуратуру. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Брусника Квартира

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ранее местные власти выдали трём заявителям квартиры, непригодные для проживания. Прокуратура обратилась в суд с требованием обеспечить льготников благоустроенным жильём.

Суд поддержал исковые требования прокуратуры. Людям уже предоставлены благоустроенные квартиры.

Ранее по материалам прокурорской проверки были возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников администрации Кагальницкого района и застройщика.