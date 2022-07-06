Чебоксары, 6 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. С начала года в Чувашии выявлено более 180 нарушений при проверке хода капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе по трём фактам материалы проверки переданы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии по итогам расширенного заседания коллегии под председательством руководителя надзорного ведомства Андрея Фомина.

https://epp.genproc.gov.ru/ Коллегия под руководством прокурора Чувашии Андрея Фомина

Прокурор республики обратил внимание на распространённый характер нарушений при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, в частности — невыполнение в полном объёме предусмотренных мероприятий из-за несвоевременного заключения контрактов и некачественных работ.

Андрей Фомин подчеркнул, что до сих пор не завершён капитальный ремонт многоэтажек по планам прошлых лет, не решается проблема с собираемостью взносов, что приводит к росту дебиторской задолженности фонда капремонта, не организован надлежащий контроль за работами и допускаются факты их необоснованной приёмки.

Есть вопросы у надзорного ведомства к органам местного самоуправления. К примеру, в Новочебоксарске мэрия запланирована ремонт лифта в одном из домов по улице Винокурова, где он фактически отсутствовал. В Цивильском районе предоставили недостоверные сведения о техническом состоянии многоквартирного дома при наличии оснований признания его аварийным и исключения из программы капремонта.

Кроме того, во время прокурорских проверок выявляются факты нецелевого использования средств жильцов. К примеру, в мае 2022 года внесено представление одному из ТСЖ в Новочебоксарске за использование средств со спецсчета на замену окна на чердаке, в то время как данные работы должны проводиться за счёт средств на содержание и текущий ремонт. Аналогичные факты выявлены надзорным ведомством ещё в трёх ТСЖ в Чебоксарах.

Всего с начала 2022 года прокуратурой выявлено 181 нарушение в части проведения капремонта в многоквартирных домах, возбуждено 27 дел об административных правонарушениях, в правоохранительные органы направлено три материала для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В частности, прокуратурой Калининского района Чебоксар выявлены факты невыполнения всех работ, предусмотренных контрактами, по двум многоквартирных домам, при этом ТСЖ и ЖСК приняли данные работы без замечаний. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года руководитель республиканского фонда капремонта в Чувашии Светлана Баранова заявляла, что задолженность по взносам за капремонт составляет около 700 млн рублей, в том числе по 24-м тыс. жилым помещениям плата не поступала ни разу с 2014 года.