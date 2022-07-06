Москва, , 11:46 — REGNUM К концу 2022 года в России можно ожидать спада автокредитования в России из-за резкого сокращения спроса на автомобили, а также завершения некоторых программ государственной поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности института права и национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

Авторынок

«В сложившихся условиях перспектива снижения цен на автомобили выглядит более реалистично, так как покупательский спрос ограничен и продавать автомобили по тем ценам, которые сейчас есть на рынке, длительное время и в большом количестве экономически невозможно, — сказал Грибов. — Лето для авторынка традиционно является мертвым сезоном, поэтому чтобы понять динамику, следует дождаться начала осенних продаж. К этому времени также прояснится ситуация с импортозамещением в автопроме и дальнейшая судьба иностранных автомобильных заводов. Также станет понятен статус импорта автомобилей, который сейчас не определен».

Как полагает Грибов, к концу 2022 года можно ожидать спада автокредитования по причине резкого сокращения спроса на автомобили, а также завершения некоторых программ государственной поддержки в данной области.

«Кроме того, весенний пик продаж уже прошел, осталась только вторая, осенняя, волна. Однако предсказать динамику спроса в этот период можно весьма приблизительно», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, когда в РФ стабилизируется рынок автокредитования.