Москва, 6 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Российские спортсмены одними из первых столкнулись с последствиями враждебной России политики, проводимой западными странами. Об этом 6 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам социальной сферы.

Government.ru Михаил Мишустин

«Наши спортсмены столкнулись с сильнейшим давлением со стороны коллективного Запада. Одними из первых. Хотя казалось бы, что спорт всегда должен быть вне политики», — заявил Мишустин.

«Ограничения направлены в первую очередь на то, чтобы исключить Россию из международных организаций, отнять право на проведение чемпионатов, и, самое несправедливое, лишить наших ребят побороться за лидерство на крупных турнирах», — указал он.

В таких условиях президент России поручил сохранить соревновательную активность российских спортсменов и предусмотреть новые форматы состязаний.

«По сути, нам нужна действенная и абсолютно независимая система и спортивной подготовки, и наших национальных соревнований. И при этом важно всегда оставаться открытыми для иностранных партнёров, которые, как и мы, считают, что спорт — это про взаимоуважение и про дружбу, а не про подковёрные игры и нечистую борьбу», — подчеркнул Мишустин.