Висбю, Швеция, , 11:50 — REGNUM Вечером 5 июля очередь произносить традиционную для «политической недели» в Висбю речь дошла до лидера «Либералов» Йохана Персона. В своем выступлении он рассказал, что для него означает Швеция и быть шведом, передает телеканал SVT.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон Liberalerna.se

Персон выделил такие ценности, как свобода, феминизм, либеральная демократия, права человека и конституционное право на аборт.

«Швеция никогда не должна отступать перед будущим», — заявил партийный лидер.

«Мы все живем в общей Швеции. И наша шведскость не основана на цвете кожи или происхождении. Она основана на ценностях, которые являются основополагающими в нашем обществе. Свободе самовыражения, гендерном равенстве, верховенстве права, демократии и, наконец, на достойном школьном образовании», — отметил Персон.