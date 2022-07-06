Горно-Алтайск, 6 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском и Улаганском районах. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 34 659.

«По данным на 6 июля 2022, за весь период в регионе выздоровели 33 941 человек. Проведены лабораторные исследования 474 274 пробы. В том числе за сутки исследовано 455 проб», — добавили в ведомстве.