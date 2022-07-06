Баку, 6 июля 2022, 11:45 — REGNUM Позиции вооружённых сил Азербайджана у границы были обстреляны с армянской территории. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
По данным министерства, инцидент произошёл прошлой ночью. Стрельба якобы велась из оружия разного калибра с территории Гехаркуникской области Армении (Баку называет данную местность «Басаркечярский район»). Под обстрел попали позиции возле населённого пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района.
«В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Баку в последние месяцы регулярно обвиняет армянскую сторону в обстрелах на границе. Ереван отрицает подобные заявления.
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