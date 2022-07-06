Стокгольм, 6 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Вечером 5 июля на полях «политической недели» в Висбю состоялись очередные дебаты с участием парламентских лидеров. На этот раз очередь «стать к барьеру» дошла до лидера «Либералов» Йохана Персона и лидера «Шведских демократов» Йимми Окессона, передает телеканал SVT.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

В целом дебаты носили конструктивный характер. Однако под конец Окессон начал личные нападки на Персона, когда речь зашла о миграционной политики.

«Слушай, ты можешь стоять здесь и говорить много хороших вещей, но потом ты пойдешь к своей партии, и там у тебя нет поддержки. На самом деле не так уж важно, что обещает Йохан Персон. Мы даже не знаем, позволят ли Йохану Персону остаться после выборов, когда его кандидатура [на пост лидера партии] будет выдвинута по-настоящему», — сказал Окессон.

«Не буду здесь вступать в какие-либо препирательства с Йимми Окессоном. Но скажу, что это не я постоянно в своей партии снова и снова исключаю из нее членов, потому что у них странное отношение к мужчинам, которые избивают женщин или подозреваются в том, что они русские шпионы», — ответил Персон.