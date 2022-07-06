Пермь, , 11:43 — REGNUM В первой половине 2022 года к единой системе видеонаблюдения (ЕСВ) Пермского края подключили камеры Пермской дирекции дорожного движения, миграционных и многофункциональных центров, автовокзалов. Всего на сегодняшний день в ЕСВ работает свыше 600 устройств, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Планируется, что до конца 2021 года подключат ещё 600 камер, а 2023 года ЕСВ расширят до свыше 2 тыс. камер. В систему вольются и камеры видеонаблюдения, расположенные на объектах регионального минздрава, торгово-развлекательных комплексах, гостиницах, административных зданиях, общественных местах, школах, филиалах многофункциональных центров, вокзалах.

По словам зампреда правительства Пермского края Алексея Черникова, в единую систему видеонаблюдения будут добавлены новые функции. »Помимо того, что она позволит оперативно реагировать на поступающие угрозы, камеры будут отслеживать начало и завершение работ на объектах Адресной инвестиционной программы — всего их более 100 в регионе», — сказал он.