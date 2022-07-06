Стокгольм, , 11:46 — REGNUM 6 июля гостем выездной студии шведского телеканала SVT на полях «политической недели» в Висбю стала лидер «Центристов» Анни Лёф, которая рассказала о наиболее важных проблемах своей партии, снижении рейтингов в последних опросах общественного мнения и выборе между двумя правительственными альтернативами.

Анни Лёф Centerpartiet.se

«Это результат выборов должен определить. Если вы посмотрите на различные правительственные альтернативы, которые существуют сейчас, ни у кого нет особенно четкой альтернативы», — заявила Лёф.

В то же время лидер партии отметила, что у ее партии сложилось «конструктивное сотрудничество» с правящими «Социал-демократами». Таким образом, Лёф еще раз подтвердила, что «Центристы» все же тяготеют к правительственному блоку после выборов.

Напомним, что второй правительственной альтернативой являются партии, сплотившиеся вокруг лидера оппозиции Ульфа Кристерссона («Умеренные»).

Читайте ранее в этом сюжете: С чем «Шведские демократы» пойдут на выборы в риксдаг?