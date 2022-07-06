Сыктывкар, , 11:42 — REGNUM Два человека пострадали в дорожной аварии, произошедшей 5 июля в Сыктывдинском районе Коми, сообщает УГИБДД.

Водитель jarmoluk

ДТП произошло около в 13:30 на автодороге Краснозатонский — Нювчим — Ясног. Мужчина 1941 года рождения за рулем Chevrolet Aveo не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с Daewoo Matiz.

В ДТП пострадали водители. Владелец Chevrolet получил ушиб предплечья, гематому и гипертонический криз. Его госпитализировали. У водителя Daewoo 1952 года рождения — гипертоническая болезнь, неосложненный криз после ДТП. От госпитализации он отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде у автобуса с пассажирами отказали тормоза.