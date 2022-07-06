Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Нет, «Шведские демократы» не стали «погасшей звездой» — взлетевшей за последние 15 лет партии удалось удержать избирателей, и сейчас ее рейтинг составляет примерно 17,5%, что делает ее третьей крупнейшей партией в риксдаге и второй крупнейшей партией в рядах оппозиции. Но каким положение ее партии в преддверии надвигающихся сентябрьских выборов в риксдаг выглядит сегодня? На этот вопрос в своем репортаже постаралась ответить политически обозреватель SVT Элизабет Марморштейн.

Шведские демократы. Логотип

Так, Марморштейн отмечает, что на эти выборы «Шведские демократы» впервые идут как партия, входящая в оппозиционный блок. Более того, у них появилась возможность прямого влияния на политику правого правительства, если такое будет сформировано под руководством Ульфа Кристерссона («Умеренные»).

Как и прежде, важнейшим вопросом для «Шведских демократов» является иммиграция и ее последствия. Однако, по словам Марморштейн, в последние годы несколько партий переняли правовую политику у «Шведских демократов».

«Поэтому рассчитывайте на более радикальные предложения от партии во время предвыборной кампании в ее стремлении и дальше владеть этим вопросом в глазах избирателей», — поделилась своим прогнозом эксперт.

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