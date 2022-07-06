Воскресенский район, Саратовская область, 6 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Воскресенском районе Саратовской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, в том числе два ребенка. Прокуратура организовала проверку, сообщает 6 июля пресс-служба надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, на трассе Саратов — Сызрань около села Елшанка столкнулись автомобили марки «ВАЗ-2110» и «Киа Рио». В результате происшествия двое детей 2013 и 2014 года рождения, а также их мать с травмами госпитализированы в лечебное учреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 5 июля в поселке Приволжский на улице Гагарина съехал с моста на железнодорожные пути грузовой автомобиль.

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