Москва, , 11:40 — REGNUM «Тинькофф банк» временно прекращает проводить исходящие SWIFT-переводы в иностранных валютах. Об этом говорится 6 июля в сообщении финансовой организации в телеграм-канале.

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Уточняется, что ограничение действует с сегодняшнего дня и до 1 октября 2022 года и касается физических лиц и исходящих SWIFT-переводов во всех валютах, включая доллары США.

«Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов», — пояснили в банке.

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В кредитной организации также добавили, что надеются возобновить предоставление этого сервиса «по мере формирования понятных правил и процедур проведения западными партнерами SWIFT-платежей российских клиентов».

Тинькофф банк обещает исполнить SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, «в разумные сроки».

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