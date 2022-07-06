Висбю, Швеция, , 11:43 — REGNUM Одну неделю в году улицы маленького Висбю, расположенного на острове Готланд, «покрываются» тысячами людей, которых больше всего объединяет одна вещь — шведская политика. 5 июля журналисты телеканала SVT отправились на улицы, чтобы пообщаться с простыми людьми и узнать у них, что же все-таки их привлекает приехать в Висбю с разных точек Швеции.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Зачем ты здесь и зачем ты слушаешь различные выступления?» — спрашивает журналистка.

«Мы еще не определились, как будем голосовать. Ну я, по крайней мере. Так что буду слушать партийных лидеров на этой неделе», — ответила сидящая на солнце пенсионерка с собачкой.

«Привет, можно тебя помучать? Я из SVT. Почему ты слушаешь этот семинар?», — подошла к одной из палаток журналистка.

«Почему? Э-э-э, да я вообще-то тут просто за компанию. Ха-ха-ха», — непринужденно ответил Йохан Форсберг.

«Что будешь еще делать на этой неделе?» — не отстает журналистка.

«А-а-а, буду отдыхать, отпуск типа, покупаюсь в море», — поделился своими планами Йохан.

«Ну, тут различные семинары проводятся. Можно встретиться с людьми, с которыми в обычных условиях трудно встретиться. Завязать знакомства», — рассказал о своих намерениях Эрик Кельве.