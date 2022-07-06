Висбю, Швеция, 6 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Одну неделю в году улицы маленького Висбю, расположенного на острове Готланд, «покрываются» тысячами людей, которых больше всего объединяет одна вещь шведская политика. 5 июля журналисты телеканала SVT отправились на улицы, чтобы пообщаться с простыми людьми и узнать у них, что же все-таки их привлекает приехать в Висбю с разных точек Швеции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Швеция

«Зачем ты здесь и зачем ты слушаешь различные выступления?» спрашивает журналистка.

«Мы еще не определились, как будем голосовать. Ну я, по крайней мере. Так что буду слушать партийных лидеров на этой неделе», ответила сидящая на солнце пенсионерка с собачкой.

«Привет, можно тебя помучать? Я из SVT. Почему ты слушаешь этот семинар?», подошла к одной из палаток журналистка.

«Почему? Э-э-э, да я вообще-то тут просто за компанию. Ха-ха-ха», непринужденно ответил Йохан Форсберг.

«Что будешь еще делать на этой неделе?» не отстает журналистка.

«А-а-а, буду отдыхать, отпуск типа, покупаюсь в море», поделился своими планами Йохан.

«Ну, тут различные семинары проводятся. Можно встретиться с людьми, с которыми в обычных условиях трудно встретиться. Завязать знакомства», рассказал о своих намерениях Эрик Кельве.