Москва, 6 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Практически по всем позициям в отношении учебного оборудования у России есть аналоги, не уступающие зарубежным образцам по качеству. Об этом 6 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам социальной сферы.

Government.ru Михаил Мишустин

«Есть определённые трудности, такие как повышение стоимости строительных материалов, учебного оборудования — но мы с ними справляемся», — заявил Мишустин.

«Что касается оборудования для обучения, практически по всем позициям у нас есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству зарубежным. И те, которые заменить пока не удалось, будем поставлять из дружественных стран», — указал он.