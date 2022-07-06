Хабаровск, , 11:44 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 6 июля в Хабаровске провёл заседание совета Дальнего Востока, сообщает телеграм-канал «Полпредство ДФО».

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам вице-премьера, «заседание проходит в непростое время, когда недружественные страны оказывают беспрецедентное давление на Россию».

«Если задача западных стран разобщить общество в нашей стране, то задача органов власти и российского общества — прямо противоположна. Мы с вами должны добиваться того, чтобы все инвестиционные проекты продолжали реализовываться, государственные программы работали, строились детские сады, школы и больницы, а люди жили хорошо», — сказал Юрий Трутнев

Полпред акцентировал, что нужно до каждого жителя Дальнего Востока доводить информацию о том, что бойцы, участвующие в специальной военной операции, борются не только за права жителей Донбасса, но и за независимость России, за предотвращение угроз, создаваемых агрессивным поведением блоком НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, главными целями специальной операции на Украине являются защита людей от геноцида киевских карателей, а также денацификация и демилитаризация, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе выступления в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности РФ.