Уфа, 6 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Водителя автомобиля осудили после смертельного наезда на 13-летнего велосипедиста в Уфе. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

В суде было установлено, что в мае 2021 года мужчина, сидя за рулем КамАЗа, принадлежащего одному из муниципальных предприятий города, наехал на 13-летнего велосипедиста. В результате этого дорожно-транспортного происшествия подросток погиб от множественных телесных повреждений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания такси пострадали два человека.