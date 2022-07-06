Ставрополь, 6 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 18-летний водитель без прав устроил автоаварию и сбежал с места происшествия, оставив умирать 14-летнего подростка. Скорую вызвали очевидцы ДТП, однако спасти пострадавшего врачам не удалось. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили 6 июля в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Пресс-служба УГИБДД Ставропольского края Авария

Автовария произошла в темное время суток 5 июля на сотом километре автодороги Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21 099 «выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства».

По горячим следам виновник был установлен. Им оказался 18-летний местный житель. Не имея прав на управление транспортного средства, он сел за руль машины, принадлежащей его матери.