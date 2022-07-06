Атырау, Казахстан, 6 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Утром 6 июля на нефтегазовом месторождении в Атырауской области Казахстана произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

«В Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения», — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, ещё трое человек получили травмы. Им оказывают медицинскую помощь.

Причины взрыва не называются. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение техники безопасности, ставшее причиной гибели человека.