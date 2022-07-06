Джакарта, , 11:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в городе Бенгкулу (Индонезия), сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило, что землетрясение произошло 6 июля в 12:10 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 142 км от Бенгкулу, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Остерегайтесь возможных повторных толчков», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 потрясло северо-запад Малуку в Индонезии.

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