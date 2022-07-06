Пирей, Греция, , 11:36 — REGNUM Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» подписал контракт с форвардом Джоэлем Боломбоем, который получил российский паспорт. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба клуба.

Джоэл Боломбой TastyPoutine

Отмечается, что соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на один год. При этом у Боломбоя есть действующий контракт с московским ЦСКА.

В феврале Боломбой покинул расположение ЦСКА. Позднее он опубликовал письмо, в котором заявил об уходе из клуба.

Боломбой родился в Донецке. Когда ему было четыре года, его семья уехала в США. Там он пытался заиграть в НБА, но «Юта» и «Милуоки» расторгли с ним контракты. Летом 2018 года он перешёл в ЦСКА, а в ноябре того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче ему российского гражданства.