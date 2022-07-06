Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил финансовый иск, который адресован ПАО «Звезда», ведущему историю с 1932 года. Дело пока не определили судье и не назначили дату заседания, передаёт ИА REGNUM.

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Истцом в споре выступает ОАО «Холдинговая компания «Коломенский завод». Претензии поступили в суд 5 июля 2022 года. Сумма составляет 21 967 340,6 рубля. О причинах обращения в суд пока не сообщалось.

Также в июне 2022 года претензии к ПАО «Звезда» возникли у АО «Средне-Невский судостроительный завод». Иск на 19 634 696 рублей 45 копеек рассмотрят 31 августа 2022 года.