Копенгаген, 6 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на торговый центр в Копенгагене за несколько часов до атаки звонил в службу экстренной помощи в связи с острым психическим расстройством. Об этом сообщает 6 июля Датское радио.

(сс) Jorge Lascar Копенгаген

22-летний мужчина не смог получить помощь — в воскресный день служба не работает. Ещё полгода назад в Дании поднимали вопрос о доступности телефонов доверия. Ряд организаций выступают за создание национальной линии психологической помощи.

«Мы не хотим комментировать конкретный случай. Наши советы полностью анонимны и конфиденциальны», — заявила представитель службы экстренной помощи Лизе Мари Йонсон.

В полиции пока не называют мотив преступления, но считают, что стрелок действовал один. Терактом атаку не считают. Подозреваемый известен психиатрам.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в торговом центре «Филдс» в Копенгагене произошла 3 июля. Правоохранители задержали возле ТЦ 22-летнего датчанина с винтовкой. В результате стрельбы погибли три человека — 17-летние датчане, юноша и девушка, и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживавший в стране. Ещё четыре человека получили тяжёлые ранения.

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