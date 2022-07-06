Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В рамках проверки системы оповещения утром 20 июля в Санкт-Петербурге завоют сирены гражданской обороны. Об этом 6 июля предупредили в пресс-службе СПбГКУ «Городской мониторинговый центр».

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

Проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдёт с 10:30 до 11:00. В мероприятии примут участие Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, комитет по информатизации и связи, Городской мониторинговый центр и операторы связи.

Жители и гости города услышат сигналы из уличных громкоговорителей, а также из других технических средств оповещения организаций. Кроме этого о проверке людей оповестят телеканалы и радиостанции.

В течение двух минут поступит сообщение о начале проверки, затем после сигнала «Внимание всем!» запустят сирены, с 10:40 до 10:43. Далее поступит сообщение, что проверка завершена.

Напомним, что это мероприятие проводят для определения исправности и готовности всех установок к массовому оповещению жителей Петербурга о чрезвычайных ситуациях.

Предыдущая проверка была запланирована на 2 марта 2022 года, но 28 февраля, вскоре после начала спецоперации России на Украине, без объяснения причин была отменена.

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