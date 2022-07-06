Орел, 6 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Гусеничный кран упал на Красном мосту в Орле утром 6 июля. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Юрий Парахин.

Пресс-служба администрации Орла Красный мост

«На Красном мосту упал гусеничный кран. Никто не пострадал: ни пешеходы, ни рабочие», — написал Парахин, уточнив, что выехал на место.

Ранее подрядчик приступил монтажу временного коммуникационного моста, который соединит Железнодорожный и Заводской районы со стороны моста Дружбы. Опоры на мост подаются 50-тонным гусеничным краном над существующей пешеходной галереей.

В связи с проведением этих работ накануне, 5 июля, власти ввели запрет на движение пешеходов по крытому переходу в период с 10:00 до 12:00 — в целях безопасности.