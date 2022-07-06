Калининград, , 11:35 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя признание России прямой угрозой для НАТО, заявил, что если кто-то боится, то это их проблема.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если кто-то нас боится, это их проблема. Мне кажется, что надо заниматься взаимодействием. Со временем в любом случае, они осознают, что нам необходимо договариваться», — сказал он РИА Новости.

Алиханов добавил, что существование НАТО всегда основывалось на страхах, угрозах, рисках.

«Этим они питались, собственно говоря. Поэтому даже если этих рисков нет, то их надо придумать и поселить в своей голове. Чем они, собственно говоря, успешно занимаются», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите НАТО в Мадриде Россия в новой Стратегической концепции альянса была названа «самой значительной угрозой» для его безопасности.

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