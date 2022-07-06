Улан-Удэ, , 11:34 — REGNUM 20 парашютистов-пожарных и пожарных-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов отправились в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Пожарные из Бурятии отправились в Якутию Правительство Бурятии

Ранее к властям республики обратился глава Якутии с просьбой о помощи в стабилизации лесопожарной обстановки. В связи с этим принято решение об отправке 50 человек.

«Надо помочь коллегам, когда у нас была сложная обстановка с пожарами — нам вся страна помогала», — отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории самой республики все лесные пожары за последние сутки ликвидированы.

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