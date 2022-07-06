Хабаровск, 6 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. По итогам прошедшего в Хабаровске 6 июля заседания совета под руководством полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, на котором обсуждались вопросы продовольственной безопасности и импортозамещение, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил о прочной продовольственной безопасности островного региона России.

Alpindustria-tour.ru Сахалин

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Он отметил, что этому вопросу всегда уделялось особое внимание, учитывая географическое расположение области. Лимаренко отметил, что на Сахалине и Курилах реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере животноводства и растениеводства.

«Снабжать островитян свежей продукцией местного производства помогают меры государственной поддержки. Важно, что такая помощь позволяет создавать рабочие места, способствует развитию смежных отраслей. В целом мы имеем прочные позиции по продовольственной безопасности и продолжим их укреплять», — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей поездки в Хабаровск секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 6 июля осмотрел мощности АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».