Москва, , 11:32 — REGNUM В России выстраивается целостная система помощи семьям с детьми. Об этом 6 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам социальной сферы.

Михаил Мишустин Government.ru

«Здесь принципиально поддержать рождаемость. Президент поручил выстроить целостную систему помощи семьям с детьми, и мы это реализуем», — заявил Мишустин.

Сейчас все родители, которые оказались в трудной финансовой ситуации, могут претендовать на различную поддержку государства.

«Она предусмотрена для детей всех возрастов, а также для одиноких мам и пап, беременных женщин, которые испытывают материальные сложности», — указал он.

При этом, по его словам, правительству «необходимо проанализировать действующие меры и проработать дополнительные инструменты помощи людям».