Турин, Италия, , 11:32 — REGNUM В первом полугодии 2022 года температура воздуха в Италии была самой высокой за все время наблюдений, сообщили 6 июня в национальной бизнес-ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

Засуха (сс) Tama66

Температура превышала средний показатель на 0,76 градуса. При этом количество осадков в сравнении с нормой сократилось на 45%.

Как сообщалось ранее, проблема засухи затронула в основном северные регионы Италии. Количество осадков, выпавших в стране в 2022 году, почти вдвое ниже нормы. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.

В северных регионах введен режим ЧП. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в три миллиарда евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.