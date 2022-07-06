Турин, Италия, 6 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года температура воздуха в Италии была самой высокой за все время наблюдений, сообщили 6 июня в национальной бизнес-ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

(сс) Tama66 Засуха

Температура превышала средний показатель на 0,76 градуса. При этом количество осадков в сравнении с нормой сократилось на 45%.

Как сообщалось ранее, проблемазасухизатронула в основном северные регионы Италии. Количество осадков, выпавших встране в2022 году, почти вдвое ниже нормы. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.

В северных регионах введен режим ЧП. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается втримиллиарда евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.