Ревда, Свердловская область, , 11:37 — REGNUM Суд взыскал с завода Ревды Свердловской области 550 тысяч рублей в пользу одного из работников. В результате несчастного случая на производстве свердловчанин лишился двух пальцев кисти, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошёл в июле 2021 года. Уралец осуществлял работы по удалению пресс-остатков, когда получил тяжёлые травмы в виде открытых переломов пальцев.

На основании заключения сотрудника прокуратуры Ревды суд постановил взыскать с предприятия в пользу работника 550 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.