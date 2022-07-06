Пермь, 6 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Пермское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «МРСК Урала», сообщили в антимонопольном ведомстве.

Линии электропередач

На энергетиков пожаловалась Уральская нефтяная компания. Она занимается разработкой Сергеевского нефтяного месторождения в Верещагинском районе Пермского края.

Согласно договору, ОАО «МРСК Урала» должна была до 10 февраля 2022 года подключить к электрическим сетям энергопринимающие устройства ООО «Уральская нефтяная компания», расположенные в районе разведочных скважин. Работы в срок не выполнены. Причиной названы бюрократические проволочки при согласовании документации.

Энергетиков оштрафовали на 600 тыс. рублей. Помимо наложенного штрафа сетевой компании выдано представление об устранении нарушения и осуществлении присоединения объектов к электросетям.