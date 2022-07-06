Вашингтон, 6 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Министры иностранных дел крупнейших стран мира — «Большой двадцатки» — встретятся в Индонезии, чтобы обсудить глобальную энергетическую и продовольственную безопасность. Однако вместо того, чтобы обеспечить единство, переговоры могут усугубить имеющиеся разногласия по поводу конфликта между Россией и Украиной, сообщает 6 июля Associated Press.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И примут участие во встрече на индонезийском курорте Бали, которая подготовит почву для проведения саммита лидеров G20 там же в ноябре 2022 года.

Это будет первый раз с января 2022 года, когда Блинкен и Лавров окажутся в одной комнате. Нет никаких указаний на то, что они встретятся отдельно, но Блинкен всё равно может оказаться участником непростых дискуссий.

Госдепартамент объявил 5 июля, что Блинкен проведет отдельные переговоры с Ваном в ситуации, когда и без того крайне напряженные американо-китайские отношения ухудшились из-за дружественных связей Пекина с Москвой.

И, в отличие от недавних встреч с партнерами единомышленниками по НАТО и G7, Блинкен окажется среди дипломатов из стран, которые настороженно относятся к подходу США к Украине и обеспокоены последствиями этого подхода для них.

Помимо Вана, Блинкен проведет двусторонние переговоры с коллегами из стран, которые также расходятся во мнениях с Западом в вопросе Украины, в частности с Индией, которая увеличила закупки российской нефти.

Китай и многие другие участники встречи, включая Индию, ЮАР и Бразилию, не желают присоединиться к США и Европе в реакции на спецоперацию России на Украине. Некоторые их них прямо отказались ее осудить.

Таким образом, могут возникнуть трудности в достижении консенсуса «Двадцатки» по усилиям, направленным на смягчение продовольственных и энергетических последствий конфликта на Украине. Но, по словам американских чиновников, это не помешает США продолжать попытки.