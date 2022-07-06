Алжир, 6 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Лидеры двух крупнейших политических фракций Палестины провели официальную встречу в городе Алжир. Об этом 6 июля сообщает официальная алжирская газета Al-Bilad.

(сс) PCF Bourges Флаг Палестины

По данным журналистов, в саммите приняли участие глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас, глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, я также — президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Как сообщается, в ходе встречи лидеры двух конкурирующих политических сил Палестины обсудили совместные действия, направленные на защиту палестинской независимости на всех уровнях.

По данным журналистов, встреча Хании и Аббаса знаменует конец «палестинского раскола», из-за которого на протяжении последних 10−15 лет движения ФАТХ и ХАМАС находились в оппозиции друг к другу.