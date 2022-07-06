Москва, , 11:29 — REGNUM Ноту о готовящейся киевским режимом провокации с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке и возможности других провокаций с украинской стороны в Николаеве и Харькове, направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия. Об этом 6 июля заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия-24».

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«Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат (ОЗХО), сообщили о готовящихся планах провокации в Николаевке, сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах — в Николаеве, в Харькове», — сказал он.

Также Шульгин уточнил, то Россия направила в технический секретариат организации в общей сложности свыше двух десятков нот и добавил, что ОЗХО подтвердила их получение и активно распространяет эту информацию среди своих стран — участниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что вооружённые украинские формирования готовят провокацию с хлором в Донецкой Народной Республике (ДНР) для того, чтобы обвинить Вооружённые силы России в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.