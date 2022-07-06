Баку, , 11:29 — REGNUM В одной из воинских частей Азербайджана начались учебные сборы для военнообязанных граждан начались учебные сборы. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Солдаты азербайджанской армии Mod.gov.az

«Основной целью сборов с участием группы военнообязанных запаса является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и умений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участники сборов будут не только совершенствовать полученные ранее навыки, но также смогут обучиться обращению с образцами нового вооружения, которое поступило в армию. Сборы будут длиться до 23 июля.