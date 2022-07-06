Москва, , 11:28 — REGNUM В России необходимы меры по развитию инструментов трудовой мобильности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам социальной сферы.

Михаил Мишустин Government.ru

«Сейчас важно сохранить стабильную ситуацию с занятостью, в том числе за счёт реализации отраслевых стратегий», — заявил Мишустин.

Особое внимание, по его словам, надо уделить планированию подготовки кадров под запросы предприятий, развитию инструментов трудовой мобильности — в первую очередь для молодёжи.

«Также провести комплексную модернизацию институтов занятости, чтобы они стали более современными и отвечали на запросы наших людей», — добавил министр.